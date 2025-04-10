اليوم.. "الصقور والنوارس" بمواجهة في انطلاق الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق

2025-04-10 09:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ يلتقي فريقا الزوراء "النوارس" والقوة الجوية "الصقور"،يوم الخميس، في ديربي مثير ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرةالقدم.

وتنطلقالمباراة الأولى عند الساعة الخامسة عصراً وتجمع فريق النفط الطامح لتعزيز مركزه إذيحتل المركز 11 برصيد 34 نقطة، وفريق ديالى الذي يسعى للتخلص من مناطق الخطر، لاسيماأنه يحتل المركز 18 برصيد 18 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

بينماتقام المباراة الثانية عند الساعة السابعة والنصف مساء وهي قمة جماهيرية بغداديةتجمع فريق القوة الجوية الذي يسعى لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات، ويحتلالمركز الرابع برصيد 44 نقطة، مع ضيفه فريق الزوراء الطامح لاستعادة الصدارة إذيحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.

فيماتأجلت مباراة دهوك مع ضيفه الميناء المقررة اليوم لارتباط دهوك في بطولة كأسالخليج للأنديةالأبطال.