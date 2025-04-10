جمعية الهلال الأحمر العراقي تحذر من عمليات نصب واحتيال باسم "تبرعات غزة"

2025-04-10 10:20:11 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذرت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الخميس، من عمليات نصب واحتيال تجريباسمها تحت غطاء جمع تبرعات لأهالي قطاع غزة في فلسطين.

وقالتالجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحذر المواطنين من عمليات احتيال منقبل ضعاف النفوس من خلال صفحات وهمية لعملية جمع تبرعات لأهالي غزة بالتعاون معمصرف الرافدين".

وأضافت"لذلك نحذر المواطنين من التعامل مع هكذا حالات وننتهز هذه الفرصة لنؤكداستمرارنا بالعمل الإنساني خدمة للمواطنين وسنتعامل بالطرق القانونية مع الأشخاصالذين ينتحلون صفة الهلال الأحمر".