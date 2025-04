ترامب يهدد باستخدام القوة ضد إيران إن لم تنه برنامجها النووي

2025-04-10 10:30:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دوراً رئيسياً في ذلك، وأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أنه في حال رفضت وقف جهود التطوير فإن ذلك قد يعقبه عمل عسكري. وقال ترامب للصحفيين بعد […]

