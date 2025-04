إجراء الامتحان التقويمي للجامعات الحكومية والأهلية أيار المقبل

2025-04-10 10:30:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المضي بإجراء الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية، للمراحل ما فوق الأولى في تسعة تخصصات متنوعة، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 ـ 2025. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إن الوزارة تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات […]

