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إجراء الامتحان التقويمي للجامعات الحكومية والأهلية أيار المقبل

إجراء الامتحان التقويمي للجامعات الحكومية والأهلية أيار المقبل
إجراء الامتحان التقويمي للجامعات الحكومية والأهلية أيار المقبل
2025-04-10 10:30:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المضي بإجراء الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية، للمراحل ما فوق الأولى في تسعة تخصصات متنوعة، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 ـ 2025. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إن الوزارة تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات […]

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