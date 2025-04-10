2025-04-10 10:36:04 - المصدر: ايشان

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة خلال التعاملات الآسيوية الخميس، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين، وذلك رغم إعلانه تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يوما. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 73 سنتا، أي بنسبة 1.1 بالمئة، لتسجل 64.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، بينما […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تنخفض مجددًا: تصعيد جديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين أولاً على ايشان.



