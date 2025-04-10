القبض على متهم بمحاولة اغواء حدث لممارسة "الرذيلة" في بغداد

2025-04-10 10:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، القبض على متهم قام بمحاولة اغواء حدث لغرض ممارسة الرذيلة معه في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "اثناء قيام مفارز قسم الصدر الأولى لمكافحة الاجرام بملاحقة مرتكبي الحوادث، وبالتنسيق مع دوريات نجدة الصدر الأول ومركز التهذيب، تم القبض على المتهم (م ق س ع) وذلك لقيامه باستدراج المجنى عليه الحدث (م ح) ضمن احدى المتنزهات في قطاع 30 واقتياده عن طريق الإغواء إلى جهة مجهولة لغرض ممارسة الرذيلة معه".

وأضافت أنه "تم بذل الجهود من قبل المفارز والقبض على المتهم آنف الذكر وبصحبته الحدث المذكور ضمن قطاع 32"، مشيرة إلى أنه "تم اصطحاب المتهم إلى مكتب اجرام الصدر الأولى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".