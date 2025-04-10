الاعمار : اطلاق مشروعين جديدين في بغداد لفك الاختناقات المرورية

2025-04-10 10:37:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الخميس، اطلاق مشروعين جديدين ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انها اطلقت مشروعين جديدين ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية في جانب الرصافة ببغداد. وبحسب البيان، فإن المدير العام لدائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة حسين جاسم كاظم، قال انه تمت المباشرة بأعمال حفر الركائز التجريبية، لمشروع مجسرات تقاطع محكمة بغداد، في منطقة البلديات بجانب الرصافة. واضاف، انه سيتم كذلك المباشرة بأعمال مشروع، انشاء جسر الكريعات على نهر دجلة، الذي سيُشكل محوراً مهماً وستراتيجياً؛ لنقل الحركة من قناة الجيش وطريق محمد القاسم في جانب الرصافة إلى جانب الكرخ عند منطقة الكاظمية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام