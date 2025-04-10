ريباز صديق يعلن استقالته من تدريب البيشمركة عقب التعادل مع الصناعات الكهربائية
2025-04-10 12:40:03 - المصدر: واع
السليمانية – واع – مؤيد الهاوي
أعلن مدرب فريق بيشمركة السليمانية ريباز صديق، عن استقالته من منصبه، وذلك عقب تعادل فريقه على أرضه أمام الصناعات الكهربائية بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الممتاز .
وقال صديق لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أتحمل جزءاً من مسؤولية النتائج المتواضعة، وكذلك اختياراتي للاعبين. ففي فترة الانتقالات، قمت بتغيير عدد كبير من اللاعبين، وكنت أسعى للتعاقد مع لاعب جديد يكون أفضل منهم، لكن ارتفاع أسعار اللاعبين حال دون ذلك."
وأضاف: "خضنا مباريات من الأسبوع التاسع حتى الأسبوع الحادي عشر بـ15 لاعباً فقط، وهذا الأمر أثر بشكل كبير في أداء الفريق ونتائجه."
وتأتي استقالة صديق في وقت يسعى فيه نادي البيشمركة لإعادة ترتيب أوراقه وتحسين نتائجه في الجولات المتبقية من المسابقة.
ويحتل فريق بيشمركة السليمانية المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.
أعلن مدرب فريق بيشمركة السليمانية ريباز صديق، عن استقالته من منصبه، وذلك عقب تعادل فريقه على أرضه أمام الصناعات الكهربائية بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الممتاز .
وقال صديق لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أتحمل جزءاً من مسؤولية النتائج المتواضعة، وكذلك اختياراتي للاعبين. ففي فترة الانتقالات، قمت بتغيير عدد كبير من اللاعبين، وكنت أسعى للتعاقد مع لاعب جديد يكون أفضل منهم، لكن ارتفاع أسعار اللاعبين حال دون ذلك."
وأضاف: "خضنا مباريات من الأسبوع التاسع حتى الأسبوع الحادي عشر بـ15 لاعباً فقط، وهذا الأمر أثر بشكل كبير في أداء الفريق ونتائجه."
وتأتي استقالة صديق في وقت يسعى فيه نادي البيشمركة لإعادة ترتيب أوراقه وتحسين نتائجه في الجولات المتبقية من المسابقة.
ويحتل فريق بيشمركة السليمانية المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.