ميسي يقود إنتر ميامي الى نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف

2025-04-10 12:45:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، فريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة للصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وحقق إنتر ميامي فوزاً مثيراً على نظيره لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3 –1 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس بملعب "تشيس"، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي انتهت بفوز لوس أنجلوس إف سي على إنتر ميامي بهدف دون مقابل.

وسجل ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفًا ثالثًا ليقود إنتر ميامي للتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس أبطال الكونكاكاف بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3 – 2، ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

وسجل ميسي 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في أول 9 مباريات له هذا الموسم مع إنتر ميامي، ليصل إلى 858 هدفًا في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعدما أوقعتهما القرعة في المجموعة الأولى مع ناديي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وستكون منافسات كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد، بينما ستقام البطولة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 حزيران إلى 13 تموز 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

المصدر: وكالات