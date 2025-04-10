قصف مدفعي تركي يطال شمال دهوك.. فيديو

2025-04-10 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، اليوم الخميس، بأن قصفاً مدفعياً تركياً استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل كارة شمال المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قصفاً مدفعياً مكثفاً من القوات التركية استهدف مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل كارة، التي تقع في قضاء العمادية شمال دهوك.

وأوضح المصدر أن القصف استهدف محيط قرية خاستو في منطقة زيباري، دون أن يقدم تفاصيل عن الخسائر التي نجمت عن العملية.

ووثقت وكالة شفق نيوز مقطع فيديو يظهر لحظات القصف، حيث يظهر التأثير المباشر للهجمات المدفعية على المنطقة.