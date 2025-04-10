مجلس الخدمة: نتخذ خطوات جدية لمعالجة قضايا التوظيف والتأكد من تحقيق العدالة

2025-04-10 13:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، أنه اتخاذ خطوات جدية لمعالجة قضايا التوظيف والتأكد من تحقيق العدالة في توزيع الفرص، فيما أشار إلى أنه سيتم إصدار قرارات التعيين وإرسال الإشعارات إلى المشمولين وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وذكر بيان لمجلس الخدمة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، بمجموعة من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني (59، 67)" .

وأضاف البيان، أن "التميمي استمع إلى المشكلات التي يواجهها المتظاهرون فيما يتعلق بفرص التعيين ودمجهم في سوق العمل، وأعرب عن تفهمه لمخاوفهم"، مؤكداً على "أهمية حقوقهم في الحصول على فرص عمل ملائمة".

ووجه التميمي دعوة للمتظاهرين، إلى "تهدئة الأوضاع"، مشدداً على "التزام المجلس بالعمل على تحقيق المطالب المشروعة وتوفير بيئة مناسبة لدراسة بواعث قلقهم".

وأشار إلى، أن "مجلس الخدمة العامة يتخذ خطوات جدية لمعالجة قضايا التوظيف والتأكد من تحقيق العدالة في توزيع الفرص"، معرباً عن أمله في أن "تسهم هذه اللقاءات في تعزيز الثقة بين الحكومة والشباب الطموح في البلاد"، مؤكداً أنه "سيتم إصدار قرارات التعيين، وإرسال الإشعارات إلى المشمولين وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة".