الأعرجي: خلية الإعلام الأمني تصدت للشائعات وأسهمت في إظهار الحقائق للرأي العام

2025-04-10 13:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن خلية الإعلام الأمني كان لها دور بارز في التصدي للشائعات وإبراز الحقائق أمام الشعب والرأي العام.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، حيث شهد اللقاء، بحث دور خلية الإعلام الأمني في دعم جهود الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني، فضلاً عن إبراز دور القوات الأمنية في التعاطي مع المهام الأمنية من خلال الشفافية والإعلام المهني والمسؤول".

وأكد الأعرجي، أن "خلية الإعلام الأمني كان لها الدور البارز في التصدي للشائعات وإظهار الحقائق أمام الشعب والرأي العام"، مشيداً "بجهود الخلية وما تقدمه في سبيل إعلام أمني رسمي موثوق".