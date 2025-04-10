رئيس الوزراء يوافق على استثناء الإيزيدية من شرط العمر والمعدل للقبول الدراسات العليا

2025-04-10 13:50:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، استحصال موافقة رئيس الوزراء على استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات والدراسات العليا.

وذكر بيان للهجرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بغية النهوض بواقع النساء العائدات من النزوح القسري، واستناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة ولضمان استقلالهن في الأسرة والمجتمع، استحصلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو على موافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، محمد شياع السوداني، لتنفيذ عدد من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف عن معاناة المرأة العائدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة".

واضاف، انه "من بين هذه المقترحات، استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل بواقع 10 درجات فوق المعدل او اكثر، للقبول في الجامعات والدراسات العليا مما يُعد خطوة هامة نحو دعم تعليمهن ودمجهن في المجتمع".

من جانبها ابدت الوزيرة "شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لدعمه ملف المرأة والنهوض بواقعها في كافة المجالات".