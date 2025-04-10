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ديالى.. الإطاحة بإرهابيين إثنين في ناحية أبي صيدا

ديالى.. الإطاحة بإرهابيين إثنين في ناحية أبي صيدا
ديالى.. الإطاحة بإرهابيين إثنين في ناحية أبي صيدا
2025-04-10 13:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -


السيد قائد شرطة ديالى يعلن عن الاطاحة بأثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في ناحية ابي صيدا اعلـــــــــن السيد قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية ، عن القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب ، بعملية نوعية اشتركت فيها مفارز من شرطة ديالى ومديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية لينالا جزائهما العادل . اكد سيادته ان قيادة الشرطة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية حققت نتائج متقدمة في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين للقضاء. •••••••••••••••••••• قيادة شرطــة ديالــى العلاقـــــــات والإعـلام

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