أكثر من 20 مواجهة مسلحة مع تجار مخدرات في العراق خلال ثلاث سنوات

2025-04-10 13:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، عن تسجيل أكثر من 20 مواجهة مسلحة مع تجار المخدرات في العراق خلال ثلاث سنوات.

وقال عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجهزة الأمنية دخلت في أكثر من 20 مواجهة مباشرة مع تجار المخدرات وشبكات انتشارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقدمت شهداء وجرحى بينهم ضباط"، لافتاً إلى أن "هذه الأرقام تدل على خطورة المخدرات وضرورة استئصالها بشكل مباشر، لأن تداعياتها على الأمن والاستقرار ستكون خطيرة مع مرور الوقت".

وأشار عجيل إلى أن "الضربات الأخيرة التي وجهتها وزارة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية عكست إدراكاً مبكراً بخطورة المخدرات، إضافة إلى تفاعل المجتمع بكل أطيافه مع دعوات التعاون للخلاص من هذه السموم السوداء".

وأوضح أن "وزارة الداخلية وجهت أكثر من عشر ضربات هي الأهم خلال الـ18 شهراً الماضية، وأسهمت في الإطاحة بشبكات كانت خطيرة جداً، تمارس نشاطها في عدة محافظات وبحوزتها كميات كبيرة من المخدرات".

وأكد عجيل أن "خطر المخدرات بدأ يتقلص في العراق، لكنه لم ينتهِ بالكامل في ظل وجود محاولات من قبل شبكات لتهريب المزيد من المخدرات، إلا أن جهود وزارة الداخلية والتشكيلات الساندة لها بالمرصاد".

هذا وكشف مصدر أمني، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، عن الإطاحة بأخطر خلية لنقل المخدرات في قاطع شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقاً أمنياً مشتركاً نجح، بعد عملية رصد وتعقب استمرت لثلاثة أسابيع، في الإطاحة بأخطر خلية لنقل المخدرات ضمن قاطع شمال شرقي ديالى، وذلك بعد كمين جرى قرب قضاء خانقين، حيث تم اعتقال اثنين من أفراد الخلية وبحوزتهما كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف أن "هذه الخلية كانت متخصصة في نقل المخدرات بين المحافظات، ومنها ديالى، وقد استخدمت أساليب معقدة جداً في عمليات النقل، لكن جهود الفريق الأمني المختص، بالتعاون الاستخباري مع عدة محافظات، أسفرت عن تحديد هوية اثنين من أفراد الخلية قبل الإطاحة بهما في الكمين".

وأوضح المصدر أن "اعتقال هؤلاء يشكل ضربة أخرى لشبكات نقل وتهريب المخدرات، خاصة أن الخلية كانت تتعامل مع مادة الكريستال، وهي من أخطر المواد المخدرة التي تسببت في انخراط العديد من الشباب في مستنقع الإدمان خلال السنوات الماضية"، مؤكدا أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز اعتقال أمني لاستكمال التحقيقات معهما".