الاتحاد العراقي لكرة القدم يعاقب نادي الجولان ومدرب الكرخ ومشرف الرمادي

2025-04-10 13:55:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، اعتبار نادي الجولانخاسرا أمام نادي الفهد لعدم حضور قوة حماية ملعب الجولان الثانوي، فيما قرر حرمان مدربنادي الكرخ ومشرف نادي الرمادي من مرافقة فريقهما لمبارتين مع غرامة مالية لـ"تهجمهماعلى الطاقم التحكيمي".

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط فيالاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي الجولان والفهدضمن منافسات دوري العراق تحت 21، والتي كان من المؤمل أن تجري بتاريخ (29-3-2025)على أديم ملعب الجولان الثانوي، إذ جاء فيه (تم إنهاء المباراة بعد التشاور مع الحكم،وبعد مرور (15) دقيقة، لعدم حضور قوة حماية الملعب)".

ولما تقدم، قررت اللجنة "عدّ نادي الجولان خاسرا (0-3) في مباراتهأمام نادي الفهد استنادا لأحكام المادة (27/2/1) من لائحة مسابقات دوري الممتاز. وصدرالقرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".

إلى ذلك، قال الاتحاد، إن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةالقدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي القوة الجوية والكرخ ضمن منافسات دوريالعراق تحت 21، والتي جرت بتاريخ (23-3-2025) على أديم ملعب القوة الجوية الثانوي،وانتهت بنتيجة (2-1) لصالح نادي القوة الجوية، إذ جاء فيه (اعتداء لفظي وكلمات بذيئةوغير أخلاقية من قبل المدرب (ظافر تركي) مدرب الكرخ على حكم ومشرف المباراة، وعدم الانصياعلأوامر أمن الملعب رغم طرده من قبل حكم المباراة)".

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة "معاقبة (ظافر تركي) مدرب فريق الكرخبالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينارعراقي استنادا لأحكام المادة (47/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم2024-2025. وصدر القرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".

وفي السياق ذاته، ذكر الاتحاد، أن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّلكرة القدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي الرمادي ومصافي الوسط ضمن منافساتالدوري العراقي الممتاز والتي جرت بتاريخ (3-4-2025) على أديم ملعب الرمادي وانتهتبنتيجة (2-1) لصالح نادي الرمادي، إذ جاء فيه (في الدقيقة 20 من الشوط الأول قام مشرففريق الرمادي (محمد نايف) بالتهجم على الطاقم التحكيميّ للمباراة بألفاظ بذيئة من سبوشتم، حيث قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء)".

ولما تقدم، قررت اللجنة "معاقبة المشرف (محمد نايف) بالحرمان من مرافقةفريقه (مباراتين) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استنادا لأحكامالمادة (47/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، على أن تنفذ هذه العقوبةبعد تنفيذه العقوبة الفنيّة. وصدر القرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".