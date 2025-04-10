بعد ضبطه بوضع "جنسي" مع طالبة.. تدريسي يقتل حارس أمن داخل جامعة تكريت

2025-04-10 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الخميس، عن مقتل حارس أمن على يد تدريسيفي كلية التربية الرياضية، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة "جنسية" معإحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "التدريسي في كلية لتربية الرياضية (ع. ف. ع) فيجامعة تكريت كان على علاقة مع إحدى الطالبات في الجامعة وكان يصطحبها معه بسيارتهوفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي، وتم إبلاغ الأمن الجامعي بذلك".

وأضاف"تم نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لكن التدريسي لاحظ وجود أمنالجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين"، مبيناً أن"المنتسب الأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى".

وأكدالمصدر أن "القوة الأمنية ألقت القبض على التدريسي وهو رهنالاعتقالوالتحقيق".