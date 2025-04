2025-04-10 14:05:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة الأمريكية، إن "البيت الأبيض بدأ منذ الآن دراسة أهداف محتملة للهجوم في إيران، سواء لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة". ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن "هذه الأهداف المحتملة تشمل المنشآت النووية الرئيسية ومواقع تخصيب اليورانيوم ومراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة". وأضاف المسؤولون: "أحد […]

The post واشنطن تضع أهدافاً للهجوم على إيران.. ومنشآت نووية ونفطية في مرمى النار appeared first on جريدة المدى.