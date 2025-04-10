2025-04-10 15:27:04 - المصدر: ايشان

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التربوية في محافظة ذي قار، عقب الاعتداءات التي طالت عشرات المعلمين والمدرسين، بينهم نساء، خلال تظاهرة سلمية شهدتها مدينة الناصرية يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. ورغم استمرار الإضراب الشامل في مدارس المحافظة لليوم التالي على التوالي، تجمّع وفد من الكوادر التربوية صباح اليوم في مركز مدينة الناصرية، حيث تلا […]

ظهرت المقالة ذي قار.. المدراء يستقيلون والتربويون يتمسكون بالإضراب ويطالبون بإقالة قائد الشرطة أولاً على ايشان.



