2025-04-10 15:27:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بمقتل عنصر أمني في جامعة تكريت، إثر تعرضه لدهس عمد بسيارة أحدد التدريسيين في الجامعة، بعد أن ضبطه بوضع مخل مع إحدى الطالبات. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “الشاب مصطفى عامر الجميلي، وهو منتسب أمني في جامعة تكريت، لقي مصرعه بعد دخوله في غيبوبة استمرت عدة […]

ظهرت المقالة جامعة تكريت.. تفاصيل مقتل منتسب على يد تدريسي بسبب علاقة غير أخلاقية داخل الحرم أولاً على ايشان.



