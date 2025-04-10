المندلاوي يدعو البرلمان لتبني مقترحات تنصف التربويين وتدعم العملية التعليمية

2025-04-10 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، البرلمان لتبني مقترحات تنصف التربويين وتدعم العملية التعليمية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس الجلسة الخاصة لمناقشة مطالب التربويين خلال جلسة اليوم سبقتها مبادرة من مجموعة من أعضائه لتقديم مقترح تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين رقم (8) لسنة 2018 رافقها تشكيل لجنة استشارية للمساهمة في أعداد مقترح القانون بموجب الأمر بالأمر الديواني رقم (200) في 14/1/2025".وأكد المندلاوي -بحسب البيان- على أهم فقرات مقترح القانون المذكور، والذي تم إحالته الى لجنتي التربية والقانونية بتاريخ 2/2/2025، تتمثل بتشكيل لجنة عليا للإسكان التربوي مع لجان فرعية في المحافظات، تتولى المباشرة بتخصيص وتمليك قطع أراضي سكنية للتربويين".وأضاف،أن" هذا يمثل انتقال من النصوص التشريعية إلى واقع عملي ملموس، بعد عجز النصوص التشريعية السابقة، ويعد أقل واجب تقدمه السلطة التشريعية تجاه مربي الأجيال (الأسرة التربوية)".وتابع المندلاوي، "نجزم بأنَّ رعاية الأسرة التربوية الابوية لأبنائنا الطلبة ستكون حاضرة في هذه الأيام التي تشهد نهاية العام الدراسي، بالرغم من أحقية مطالبهم".ودعا المندلاوي -بحسب البيان- لجان المجلس وأعضائه الى أولوية تبني كل مقترحات القوانين التي تنصف التربويين وتخدم العملية التربوية".وطالب المندلاوي" الحكومة الاتحادية الى الإسراع بالبت في التشريعات ذات الالتزامات المالية للمضي بالإجراءات التشريعية".