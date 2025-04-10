أربيل.. افتتاح المؤتمر الدولي السابع لأطباء المخ والأعصاب

2025-04-10 17:00:02 - المصدر: واع

أربيل - واع - إيفان ناصربدأت، اليوم الخميس، في محافظة أربيل أعمال المؤتمر الدولي السابع لأطباء المخ والأعصاب.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة أربيل شهدت، اليوم الخميس، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لأطباء المخ والأعصاب، بمشاركة عشرات أطباء المخ والأعصاب من العراق وخارجه وإقليم كردستان، بحضور وزير الصحة في حكومة كردستان سامان برزنجي، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ومدير عام الصحة في كردستان محمد دلوفان".وأضاف، أنه "تم عرض العديد من البحوث العلمية والأكاديمية في ندوات وحوارات المؤتمر من قبل الأطباء المختصين، كما تم إجراء ندوات وحوارات وورش عمل لبحث آخر التطورات العلمية في هذا المجال، من مختلف دول العالم والعلاجات الحديثة التي توصل لها العلم الحديث".