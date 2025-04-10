العراق يؤكد دعمه الثابت لفلسطين واستعداده لتقديم الدعم الكامل

2025-04-10 17:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 10 - 4 ( كونا ) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية واستعدادها لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود في العاصمة العراقية بغداد.وقالت إن السوداني جدد خلال اللقاء دعم بلاده الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل كامل حقوقه وإدانته عدوان الاحتلال الإسرائيلي.كما شدد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإيقاف مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.ونقل البيان عن الوزير الفلسطيني إعرابه عن الامتنان إزاء مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني وجهوده في تعزيز الاستقرار في عموم المنطقة. (النهاية) ع ح ه / ع س