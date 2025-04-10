الدهلكي: نرفض الاعتداءات على الكوادر التربوية وسنطرح جميع مطالبهم المحقة

2025-04-10 17:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدّد رئيس تحالف العزم في ديالى، النائب رعد الدهلكي، على رفضه القاطع للاعتداءات التي طالت الكوادر التربوية خلال احتجاجاتهم المطالبة بحقوقهم، مؤكدًا عزم البرلمان على مناقشة جميع مطالبهم العادلة خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس، اليوم الخميس (10 نيسان 2025).

وقال الدهلكي، ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاعتداءات التي تعرضت لها الكوادر التربوية المطالبة بحقوقها مرفوضة جملة وتفصيلًا"، مضيفًا: "نؤكد، مستعينين بالله عز وجل، عزمنا الراسخ على طرح جميع المطالب العادلة التي تهدف إلى إنصاف هذه الشريحة الوطنية ومنحها كامل حقوقها، بما يتناسب مع عظم المسؤولية المقدسة التي تضطلع بها في بناء الإنسان والوطن".

وأشار الدهلكي إلى أن "أبرز المطالب تتمثل في تخصيص قطع أراضٍ سكنية، ومضاعفة الخدمة التربوية، وتثبيت عقود عام 2020، فضلًا عن معالجة ملف رواتب عقود عام 2024"، مبينًا أن "تحقيق هذه الحقوق هو استحقاق وطني لا بد من إنجازه دعمًا للمسيرة التربوية في العراق".

وتشهد الساحة التربوية في العراق منذ مطلع نيسان 2025 احتجاجات واسعة نظمها معلمون ومدرسون من مختلف المحافظات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وتثبيت العقود، وشمولهم بقرارات الخدمة والامتيازات. وقد تخللت بعض تلك الاحتجاجات حوادث اعتداء موثقة على الكوادر التربوية من قبل قوات الأمن، ما أثار موجة تنديد من قبل نواب ولجان برلمانية، ودفع مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لبحث المطالب واتخاذ موقف رسمي تجاهها. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وعود حكومية بإجراء إصلاحات شاملة في القطاع التربوي، لم تُترجم حتى الآن إلى قرارات فعلية ملموسة.