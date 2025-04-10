نهاية الأسبوع .. الدولار يرتفع بأسواق بغداد ويستقر في اربيل مع الإغلاق

2025-04-10 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما استقرت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال المراسل الاقتصادي لوكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147700 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.