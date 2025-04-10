2025-04-10 17:18:05 - المصدر: ايشان

عقد مجلس النواب، اديوم الخميس، جلسته الخاصة لمناقشة مطالب التربويين، وأصدر قراراً برلمانياً يتضمن 6 فقرات، بخصوص الكوادر التربوية والتعليمية. ووجهت لجنة التربية النيابية، قراراً إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن تعديل سلم الرواتب وزيادة المخصصات المهنية وتثبيت العقود. أدناه نص قرار مجلس النواب بشأن مطالب التربويين: 1- إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة […]

ظهرت المقالة البرلمان يعتمد قراراً من 6 فقرات بشأن مطالب التربويين بينها سلم الرواتب وزيادة المخصصات المهنية أولاً على ايشان.



