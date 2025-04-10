2025-04-10 17:18:05 - المصدر: ايشان

قدم عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النائب حسين عرب، يوم الخميس، استقالته من مجلس النواب بشكل رسمي، وذلك احتجاجاً على الدماء البريئة، حسب وصفه. وجاء في وثيقة حصلت عليها منصة “إيشان”، مرسلة إلى رئيس مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس النواب، ومعنونة بـ”استقالة”: “تفضلكم بالموافقة على قبول استقالتي من عضوية […]

ظهرت المقالة النائب حسين عرب يقدم استقالته من البرلمان “احتجاجاً على الدماء البريئة” (وثيقة) أولاً على ايشان.



