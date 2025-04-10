معرض أربيل الدولي للكتاب.. فعاليات ثقافية وندوات تغني يومه الثاني (صور)

2025-04-10 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد معرض أربيل الدولي للكتاب في نسخته الحالية تحوّلاً ملحوظًافي طبيعة فعالياته، حيث لم يعد المعرض مجرد مساحة لعرض الكتب وبيعها، بل أصبح منصةثقافية شاملة تفاعلية، بفضل الزخم الكبير في الحلقات النقاشية، والندوات الفكرية، وورشالعمل التي تُنظّم يوميًا داخل أروقة المعرض.

وأعرب عدد من الزوار والكتّاب والمثقفين الذين تحدثت إليهم وكالة شفق نيوزعن ارتياحهم للتطوّر الملحوظ في مضمون المعرض، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات أغنت تجربتهموأتاحت لهم فرصة التواصل المباشر مع المفكرين والمؤلفين ودور النشر.

أفق معرفي مفتوح

وقال الأكاديمي، آرام حسين، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض لم يعد مجرد"سوق كتب"، بل تحوّل إلى فضاء مفتوح للحوار، مبينًا أن المشاركة في الندواتجزء من حراك فكري وثقافي أوسع، وهو ما يفتقده القارئ أو الكاتب في حياته اليومية.

وأضاف: حضور الكُتّاب، والمترجمين، والنقّاد، وتنظيم نقاشات مباشرة حولقضايا فكرية معاصرة، يُثري الزائر، ويمنحه محتوى يتجاوز الورق والحبر.

الاهتمام بالإنتاج الكوردي

وفي هذا الإطار، برزت الحلقات النقاشية الخاصة بالأدب الكوردي وقضايا الترجمةمن وإلى اللغة الكوردية، حيث شارك فيها عدد من الكتّاب الشباب والروّاد.

تفاعل جماهيري لافت

من جهته، قال كاوه (زائر للمعرض) لوكالة شفق نيوز، إن الإقبال على الندواتكان لافتًا هذا العام، مشيرًا إلى أن الجمهور بات يبحث عن التفاعل، لا مجرد اقتناءالكتب، وهذا ما يميز معرض أربيل عن غيره من معارض المنطقة.

وأضاف، أن إحدى الندوات التي شارك فيها حول "تكنولوجيا النانو"شهدت نقاشًا حيًا بين المتخصصين والجمهور، ما يبرهن على أهمية هذا النوع من التفاعلالثقافي.

بدورها قالت آريان (زائرة للمعرض) لوكالة شفق نيوز، إن النسخة الحالية منمعرض أربيل الدولي للكتاب تُظهر أن الحلقات النقاشية والفعاليات الثقافية لم تعد مكمّلةللمعرض، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من روحه وهويته، مما يعزز مكانته ليس كحدث تجاري لبيعالكتب فقط، بل كمنصة ديناميكية التفكير الحر والنقاش المفتوح.