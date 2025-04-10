2025-04-10 18:54:04 - المصدر: ايشان

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، بتطبيق عقوبة العزل، بحق التدريسي في جامعة تكريت، عمر فلاح، بعد دهسه منتسباً منعه من ممارسة علاقة غير أخلاقية داخل الحرم. وذكرت مصادر مطلعة، أن “العبودي وجه بتطبيق عقوبة (العزل) بحق عمر فلاح التدريسي في جامعة تكريت وتسليمه إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل”. وفي وقت سابق […]

ظهرت المقالة التعليم تعزل تدريسياً في جامعة تكريت دهس منتسباً منعه من ممارسة علاقة غير أخلاقية أولاً على ايشان.



