عادتا من الخطف فكان الموت بانتظارهما.. ريف حلب يهتز على وقع "شرف القتل"

2025-04-10 20:05:14 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - حلب - سوريا

قُتلت فتاتان في ريف حلب الشرقي، في جريمتين مروعتين وقعتا خلال الأيام الماضية تحت ذريعة ما يُعرف بـ"غسل العار"، وذلك عقب أيام من إطلاق سراحهما من قبل عصابة إجرامية كانت قد اختطفتهما سابقًا.

ووقعت الجريمتان في كل من مدينة منبج وبلدة مران، حيث أقدم والد إحدى الضحيتين، المدعو مالك جاسم العلوان، على قتلها رميًا بالرصاص، فيما قتلت الأخرى على يد شقيقها، جاسم رمضان العلوان. وتنتمي الضحيتان إلى عشيرة "البوبطوش"، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وكانت الفتاتان قد وقعتا في قبضة مجموعة متورطة في تجارة المخدرات، قبل أن يتم الإفراج عنهما دون أن تُفتح أي تحقيقات رسمية بحق الخاطفين. وعلى العكس، وُجهت أصابع الاتهام إلى الفتاتين أنفسهما، ما مهد الطريق لارتكاب الجريمتين وسط صمت رسمي وتواطؤ مجتمعي.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة بعد تداول مقطع مصور يظهر القاتلين وهما يتفاخران بفعلتهما، في مشهد يتكرر في مثل هذه الحالات، حيث تُستخدم مفاهيم "الشرف" لتبرير القتل خارج القانون.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن التهاون مع هذه الجرائم يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من الانتهاكات بحق النساء في مناطق النزاع.



