طالباني والسامرائي يدعوان لتوفير الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعية

2025-04-10 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، إلى تهيئة الأرضية الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويصون حقوق جميع المكونات العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لطالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "طالباني اجتمع في العاصمة بغداد مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، بحضور عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني نزار آميدي، ووزير العدل خالد شواني".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق والمنطقة، وأهمية التعاون والتفاهم بين الأطراف السياسية لحماية أمن واستقرار البلد".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، "ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعية بشكل نزيه وشفاف، وأهمية حماية حقوق جميع المكونات في العراق وتأمين العدالة لها، حسبما نص عليه الدستور".

ويشهد ملف الانتخابات التشريعية في العراق جدلًا واسعًا بين القوى السياسية بشأن توقيت إجرائها وآليات ضمان نزاهتها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متراكبة. ورغم تحديد مجلس الوزراء موعدًا أوليًا لإجراء الانتخابات خلال النصف الثاني من عام 2025، لا تزال العديد من الأطراف تشكك في جاهزية الأجواء السياسية والإدارية لذلك، وسط مخاوف من عودة سيناريو العزوف الشعبي والتشكيك بالنتائج.

وتطالب كتل سياسية بتشريعات تضمن التمثيل العادل، ومعالجة الخلل في توزيع الدوائر، وتوفير إشراف رقابي حقيقي، في حين تؤكد المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها من الناحية الفنية.

وتُعد هذه الانتخابات محطة مفصلية في ظل التوازنات الجديدة داخل البرلمان، والتغييرات المحتملة في شكل التحالفات السياسية.