توجيه جديد من المشهداني بشأن مطالب التربويين

2025-04-10 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ مطالب التربويين وعقد جلسة برلمانية لاحقة.

وأكدت مقررات جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة مطالب التربويين على "ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ونقابة المعلمين لمتابعة تنفيذ المطالب".

وأشارت الى "رفع توصيات الجلسة إلى الجهات التنفيذية المعنية".

ودعا مجلس النواب إلى "عقد جلسة لاحقة موسعة يُستدعى فيها ممثلون عن وزارتي التربية والمالية لمناقشة الموارد المالية والإصلاحات اللازمة".

وخصص مجلس النواب اليوم جلسته لمناقشة مطالب التربويين بعد احتجاجاتهم لأيام للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي ومنحهم قطع اراضي سكنية.

وأصدر مجلس النواب، في جلسته، اليوم عدداً من القرارات الخاصة بشريحة التربويين وبينها الإسراع بإرسال سلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه وزيادة المخصصات المهنية ومفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة لتثبيت العقود في جداول موازنة 2025 التي تشمل عقود الأمن الغذائي وعقود الـ50 ألف درجة عقد والـ150 ألف درجة عقد وملاحق المحافظات ومعالجة ملف المنقطعين عن الخدمة.

كما قرر البرلمان تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن لسد الشواغر من الاختصاصات التربوية والإدارية.