المفوضية تؤكد جهوزيتها الكاملة للانتخابات النيابية: لا مبرر للتأجيل

2025-04-10 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، جهوزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء، مشددة على عدم وجود أي مبرر لتأجيلها.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المفوضية جاهزة على مختلف الأصعدة من أجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بحسب الموعد المقر والمعلن من قبل مجلس الوزراء"، مضيفًا: "لا يوجد أي مبرر لتأجيل هذه الانتخابات، ونحن نستعد لها منذ فترة طويلة".

وأشار جميل إلى أن "المفوضية وضعت جدول عمليات وفق توقيتات زمنية لإكمال كافة الأمور الفنية والقانونية واللوجستية لإنجاح العملية الانتخابية"، لافتًا إلى أن "العملية الانتخابية ستشهد إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا لضمان عملية عادلة ونزيهة وشفافة".

وتأتي تصريحات المفوضية العليا في ظل جدل سياسي وشعبي متصاعد بشأن مدى إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، خصوصًا مع تصاعد الأزمات السياسية والضغوط الاقتصادية. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها خلال النصف الثاني من عام 2025، فيما تراقب قوى دولية ومحلية مدى استعداد المفوضية لتوفير بيئة انتخابية نزيهة تضمن مشاركة واسعة وتحدّ من التزوير والتدخلات السياسية، في ظل دعوات بعض الكتل لتأجيلها بحجة عدم اكتمال الاستعدادات.