2025-04-10 20:10:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق الذهب يوم الخميس، المزيد من المكاسب فيالمعاملات الفورية مسجلاً ارتفاعاً 2.72% ليصل إلى 3166 دولارا للأونصة تزامناً معتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين.

وارتفعت أسعار الذهب أمس بنحو 3% بعد فرض الصينرسوماً إضافية على أمريكا، بالإضافة إلى تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية التيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، فيما لجأ معظم المتعاملينإلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود.

من ناحية آخرى سجّلت صناديق الاستثمار المتداولةفي الذهب أكبر تدفقات فصلية إيجابية لها خلال 3 سنوات، وذلك في الربع الأول من العام،ما يعكس ارتفاع الطلب على التحوّط من قبل المستثمرين.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولةفي الذهب شهدت تدفقات بلغت 226 طنًا متريًا، بقيمة قاربت 21 مليار دولار خلال الربعالأول، وهي الأعلى منذ عام 2022، حينما كانت الأسواق العالمية تعاني من التداعيات المباشرةلغزو روسيا لأوكرانيا.

وأدى ذلك إلى زيادة إجمالي حيازات هذه الصناديقبنسبة 3% ليصل إلى 3445 طنًا بنهاية مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023.