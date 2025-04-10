2025-04-10 20:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قفزت أسعار الذهب بنحو 2.72 خلال تعاملات، الخميس، وسط تفاقم التوتر التجاري بين أميركا والصين، مما دفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.72 إلى 3171.49 دولار للأونصة. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1 مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي لكنه زاد الضغوط على الصين. وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104 إلى 125، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي ظل هذه المستجدات ارتفع الذهب، الذي يعد أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18 في عام 2025، مدفوعاً إلى حد كبير بخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وتوقعات خفض معدل الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي، بجانب التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط. هذا وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء أن صناع السياسات أجمعوا تقريباً في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه. وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه مفاضلات صعبة في المستقبل. وتتوقع الأسواق بنسبة 72 خفض معدل الفائدة في أميركا في حزيران. ويتطلع المستثمرون حالياً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام