2025-04-10 20:11:10 - المصدر: SESTEK

مع ارتفاع توقعات العملاء وتسارع وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يوفر حل المساعد الافتراضي من SESTEK – والذي يعمل الآن بخاصية Agentic AI ذات الذكاء الاصطناعي المتفاعل والمخصّص لخدمة العملاء – أتمتة خدمات العملاء لسيناريوهات معقّدة وبشكل سلسٍ مع الحفاظ على الخصوصية والأمان.

دبي — أعلنتSESTEK، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقنيات أتمتة المحادثات، عن إضافة إمكاناتAgentic AI الجديدة إلى حلول المساعد الافتراضي، Knovvu. حيث تُمكِّن المنصة الشركات من تقديم دعم عملاء مخصص وآمن ومتعدد اللغات مع إدارة التكاليف والتعقيدات في الوقت نفسه.

قال البروفيسور والرئيس التنفيذي للشركة لڤنت أرسلان (Levent Arslan): "يُطلب من الشركات إنجاز الكثير بأقل قدر من الموارد - عدد أقل من مندوبي خدمة العملاء، وميزانيات أقل، بالإضافة إلى تزايد توقعات العملاء. ونحن بدورنا نجابه هذا التحدي مباشرةً من خلال الجمع بين المنطق والذاكرة وتنفيذ المهام في مساعد افتراضي واحد دقيق وجاهز للتوسع".

وأضاف "يمكن الآن للمساعدين الافتراضيين المدعومين بميزات Agentic AI أن يقدموا تجارب أكثر شبهًا بالبشر وأكثر استقلالية وتخصيصًا للعملاء. تعتمد تقنية مندوب خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي Agentic AI على نماذج لغوية كبيرة (LLM) لاستجابات أكثر ذكاءً ودقة، مما يتيح تواصلًا أكثر واقعية ومراعاة للسياق. وقد عززنا حل Knovvu Virtual Agent لدينا بهذا النهج، وتستخدمه شركات رائدة في مختلف القطاعات، بدايةً من التمويل والتأمين وحتى الاتصالات والتجارة الإلكترونية".

"يمثل Agentic AI انطلاقة حقبة جديدة في تجربة العملاء"

كما أضاف قائلًا: "إن Agentic AI هو بداية عصر جديد في تجربة العملاء. وبفضل هذه التكنولوجيا الجديدة، أصبحت استجابات المساعدين الافتراضيين الآن أكثر دقة وإتقانًا ومراعاةً للتفاعلات السابقة، مما يرفع مستوى رضا العملاء بشكل ملموس".

يتيح Knovvu Virtual Agent من SESTEK للشركات تعيين مهام معينة لمساعدين مختلفين وتحديد أدوار خاصة لكل منهم. ويمكنها أيضًا تعيين قواعد وقيود تنظيمية واستجابات آلية خاصة بنطاق عمل المؤسسة، مما يعزز التفاعلات الآمنة خاصةً في نطاقات العمل ذات اللوائح التنظيمية المشددة.

دعوة إلى اتخاذ خطوة مبكرة نحو مستقبل تجربة العملاء

SESTEK

وسلَّط البروفيسور أرسلان الضوء على سبب تفضيل العلامات التجارية العالمية لشركة: دقة الذكاء الاصطناعي في التحليل والإدراك الرائدة في السوق، والتوافق مع البنية السحابية، والقدرة العالية على التكيف التكنولوجي. وصرح قائلًا: "ستؤدي التطورات في مجال الأتمتة ومساعدي الذكاء الاصطناعي إلى تغيير خدمة العملاء ومراكز الاتصال. ويتعين على الشركات المستعدة لتبني مستقبل تجربة العملاء - حيث تتولى الأتمتة زمام المبادرة وتقل المشاركة البشرية - استكشاف هذه التقنيات. فهي تعزز راحة العملاء مع ضمان الأمان والخصوصية والامتثال".