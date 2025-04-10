السوداني يجدد دعم العراق للبنان وشعبه

2025-04-10 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

جدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، دعم العراق الى لبنان وشعبه.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء حسن عزة شقير، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التعاون في المجالات الأمنية بين العراق ولبنان".

وأضاف البيان "كما شهد اللقاء البحث في تنمية التعاون بين البلدين، في مجال ملاحقة الجريمة المنظمة، والجريمة العابرة للحدود، إضافة الى توسعة التنسيق في مجالات جرائم تجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، ومجالات الأمن السيبراني".

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية الارتقاء بالتواصل الفني والاستخباري بين الأجهزة الأمنية في البلدين، من أجل تعزيز تبادل المعلومات، وضمان عدم الإفلات من العقوبة، والتأسيس لبيئة طاردة للجريمة في المنطقة، مجدداً دعم العراق للبنان وشعبه في مختلف المجالات" وفقاً للبيان.