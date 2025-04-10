2025-04-10 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

قدّم النائب ضياء هندي الحسناوي، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، بلاغًا رسميًا إلى هيئة النزاهة بشأن شبهة فساد في مادة "الكوستك" المستخدمة في مصفى كربلاء.

وقال الحسناوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البلاغ يتعلّق بشحنة من مادة الكوستك تم شراؤها قبل انتهاء صلاحيتها بأيام قليلة، في محاولة لتمريرها والاستفادة منها ماليًا من قبل بعض الفاسدين".

وأضاف أن "هيئة النزاهة تحركت صباح اليوم فور تسلمها البلاغ، وتمكنت من ضبط المواد التالفة والمتورطين في القضية"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بمواصلة الجهود لمحاسبة الفاسدين وحماية المال العام".