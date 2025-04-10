النفط يخطف 3 نقاط ثمينة من ديالى في "نجوم العراق"

2025-04-10 20:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النفط، يوم الخميس، على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 2-0 فيانطلاق منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الخامسة عصراً علىملعب الساحر احمد راضي، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق النفط هدفه الأول فيالدقيقة 90 عن طريق اللاعب وليد كريم، وسجل الهدف الثاني ستار ياسين بالدقيقة90+4.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 37بالمركز التاسع بانتظار باقي المباريات، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 18 بالمركز18.