فرنسا تتجه لتطوير السياحة في ذي قار عبر شركاتها الاستثمارية

2025-04-10 20:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي،يوم الخميس، أن السفير الفرنسي في العراق، توعد بتطوير قطاع السياحة والفندقة فيالمحافظة عبر جذب الاستثمارات والشركات الفرنسية.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إن "الإبراهيمي، استقبل السفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل،والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس المحافظة عزة الناشي، ورئيس هيئة الاستثمار فيمجلس المحافظة ورئيس غرفة تجارة ذي قار ومدير هيئة الاستثمار وعدد من رجال الأعمال".

وأضاف أن "المحافظ أكد أهمية جذب الشركاتالفرنسية الرصينة، خاصة في قطاعات السياحة والفندقة"، مشيرًا إلى أن "ذيقار تستقبل آلاف السائحين شهريًا، ما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار في البنيةالتحتية السياحية وتطوير الفنادق".

كما أشار إلى أن "المحافظة تضم عددًاكبيرًا من الفنادق والمواقع الأثرية والدينية التي تحتاج إلى شراكات فعّالة معالقطاع الخاص"، مؤكدًا "رغبة الحكومة المحلية في توسيع آفاق التعاون معرجال الأعمال الفرنسيين في هذا المجال".

بدوره، أشاد السفير الفرنسي، بـ"مكانة ذيقار السياحية والثقافية، مؤكدًا أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصاديوتوسيع الأنشطة في مجالات السياحة والفندقة، وذلك عبر شركات فرنسية متخصصة تعمل فيالعراق وتسعى إلى توسيع وجودها في المحافظة".