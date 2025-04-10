بعد جريمة القتل والفضيحة الجنسية.. جامعة تكريت تتخذ 5 إجراءات

2025-04-10 20:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت جامعة تكريت، يوم الخميس، إيضاحاً بشأن حادثة وفاة الموظف(مصطفى عامر لطيف مجهد) والإجراءات التي اتخذتها بحق التدريسي.

وذكرت الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "منذ اللحظة الأولىتابع رئيس جامعة تكريت مجريات حادث وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد)، في قسم المتابعة،وكانت الإجراءات (القبض على التدريسي وتسليمه للقضاء، وتشكيل لجنة بتوجيه من رئيسالجامعة، وأنجزت مهامها التحقيقية خلال 48 ساعة".

ومن الإجراءات أيضاً ذكرت الجامعة، أن "رئيس الجامعة وجه مكتبه الخاصبمتابعة حالة المتوفي من أول دخوله للمستشفى إلى نقله لمستشفيات أربيل ولحد آخر لحظة،وقام رئيس الجامعة بزيارته شخصياً في مستشفيات أربيل".

وتابعت، "كما أوصت اللجنة بعزل التدريسي وتمت متابعة إصدار الأمرالوزاري بالعزل، وهناك متابعة لحقوق الموظف المتوفي".

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الخميس، عزلالتدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس) لـ"ارتكبه فعل خطير وعدم حفاظهعلى كرامة الوظيفة العامة"، إثر حادثة الدهس التي تعرض لها حارس أمني في الجامعةبعدما ضبط الأخير للتدريسي وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الحرمالجامعي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر محلي في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، عن مقتل حارس أمنعلى يد تدريسي في كلية التربية الرياضية، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة "جنسية"مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.