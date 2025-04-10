الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | برج الأسد | من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥
فيديو | برج الأسد | من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥
نسخ الرابط
2025-04-10 20:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | حرب الرسوم الكبرى.. تصعيد اقتصادي يعصف بالعالم من بوابة واشنطن وبكين
فيديو | "الأولى" في تغطية مباشرة لمهرجان "اكيتو" ببغداد و"كلنا بابليون" للثقافات والفنون ف...
فيديو | دعوة لتحرك أميركي عاجل ضده والحـ.ـشد يحسم مصيره
فيديو | دعوات نيابية لتبني مطالب الكوادر التربوية, وملفات في نشرة الرئيسة | سفيان الجبوري ...
فيديو | سفيرة دولة الإمارات في هولندا: اتهامات الجيش السوداني لا تستند إلى أساس قانوني | #...
فيديو | جولة خاصة داخل مرفأ بيروت بعد الجدل حول استغلال حزب الله لبوابة لبنان البحرية لتهر...
فيديو | مندوب سوريا: نطالب مجلس الأمن بإدانة اعتداءات كيان الاحتلال المتواصلة على أراضينا
فيديو | ثبات امرأة يمنية لحماية ابنها في محل أثناء قصف أمريكي