المالية تنفي موافقة طيف سامي على زيادة رواتب مشمولي رفحاء

2025-04-10 20:20:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، موافقة الوزيرة طيف سامي على زيادة رواتب مشمولي رفحاء.

وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي خبراً يدعي موافقة وزير المالية طيف سامي على كتاب يقضي بزيادة رواتب مشمولي رفحاء، وفي الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية صحة هذه الخبر جملة وتفصيلاً تؤكد التزامها بـالعمل وفق السياقات المعتمدة والمنصوص عليها في القوانين النافذة".

وجددت وزارة المالية، وفقاً للبيان، دعوتها إلى "توخي الدقة عند تداول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها".

وأكدت "أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسعى لاختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات".