مجلس أمن إقليم كوردستان ينشر اعترافات منفذ هجوم "اكيتو" في دهوك

2025-04-10 20:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشر مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعترافات منفذ الهجومعلى مهرجان "أكيتو" في محافظة دهوك، الذي وقع في الأول من نيسان/أبريلالجاري.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن"القوات التابعة لمديرية أمن دهوك تمكنت فور وقوع الحادث من اعتقالالمنفذ"، مشيراً إلى أن المتهم يُدعى لؤي عبد الرحيم رمضان، الملقببـ"أبو جهيمان الباغوزي"، وهو سوري الجنسية ومن مواليد عام 2003.

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهميحمل أفكاراً متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش، وأنه نفذ الهجوم بناءً على أوامروتوجيهات صادرة عن قيادة التنظيم".

وأكد مجلس الأمن أن المتهم قد أُحيل إلى القضاء، وتم فتحملف تحقيق رسمي بحقه".

في السياق، اعترف منفذ الهجوم، لؤي عبد الرحيم، بتنفيذالهجوم الدامي، بدافع إرهابي، خلال الاحتفال بعيد أكيتو بمدينة دهوك، مستخدماً"الساطور والسكاكين".