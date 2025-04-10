2025-04-10 20:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثنى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يومالخميس، على دور العلماء والأدباء الكورد الكبار في خدمة الثقافة والأدبالكورديين وشعوب المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقباله، في مصيف صلاح الدين، عدداً منالأدباء والكتّاب والشخصيات الثقافية العربية، الذين زاروا أربيل بغرض المشاركة فيمعرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ17.

وخلال اللقاء، رحّب الزعيم بارزاني، بحرارة بالوفد الضيف،وفي كلمة له سلّط الضوء على دور العلماء والأدباء الكورد الكبار في خدمة الثقافة والأدبالكورديين وشعوب المنطقة.

وأكد بارزاني، أن الثقافة والمعرفة ركيزةٌ أساسية للتفاهمبين الأمم وشعوب المنطقة، كما قدّم للوفد الزائر نبذةً عن التاريخ السياسي فيالعراق والمنطقة، والمآسي وفصول المعاناة التي تعرض لها شعب كوردستان.

من جانبه، عبّر الوفد الضيف، عن تقديره لدور مسعودبارزاني في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السياسي والثقافي في إقليم كوردستانوالعراق، كما أشادوا باستمرار إقامة معرض أربيل الدولي للكتاب سنوياً.

وفي جانب آخر من اللقاء، طرح أعضاء الوفد مجموعة منالأسئلة والآراء والتوجهات بشأن القضية الكوردية، والأوضاع السياسية، والتغيراتوالاحتمالات والمستجدات في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أجاب الرئيس بارزاني عنتساؤلاتهم وشاركهم رؤيته وملاحظاته.