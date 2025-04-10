2025-04-10 21:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيسائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، تحذيرا من استغلال تظاهراتالتربويين.

وقال المالكي في منشورعلى منصة "إكس": "نتضامن مع مطالبالتربويين وموظفي الخدمات والعمال والحقوقيين في تعديل رواتبهم، وندعو إلى إصلاحشامل ومركزي لسلم الرواتب بما يراعي قدرات الدولة".

وأضاف "نؤكد على سلمية التظاهر ورفضالاحتكاك بالأمن، فقد وصلت الرسالة ونخشى استغلال التظاهرات من أصحاب الأجنداتالسلبية".

وتشهد عدد من المحافظات العراقية احتجاجاتواسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهموتعديل سلم الرواتب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، أول أمس الثلاثاء،حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينهاإجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصة لمناقشةملف الكوادر التربوية، اليوم الخميس، وفيها أصدر توصيات للحكومة بإرسال قانونالخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون فراسالمسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة اليوم الطارئة لمجلس النواب الخاصةبمناقشة مطالب التربويين، شهدت استضافة نقيب المعلمين، وبعدها قامت لجنة التربيةالنيابية بتقديم وقراءة مقترحات امام اعضاء البرلمان".

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب تكفلت برفعتوصيات إلى مجلس الوزراء، وأن ابرز التوصيات تعديل قانون سلم الرواتب وتعديل قانونوزارة التربية وتعديل قانون المعلمين وتثبيت العقود وتوصية بإدراج فقرة التثبيت فيجداول الموازنة التي لم تصل إلى مجلس النواب".

كما أكد النائب عن كتلة امتداد علاء الركابي،خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "الكوادرالتربوية لهم مطالب مشروعة ومهما تكلموا بها لم يجدوا اذان صاغية لها".

وأكد أن "سلم الرواتب غير عادل وان قانونالخدمة الاتحادي سحب من قبل الحكومة وتم مناقشة ذلك داخل جلسة مجلس النواب، وانالمطالب لا تخص شريحة التربويين انما كل الموظفين في جميع الوزارات".

وتابع "كان الأجدر من المحافظ ونقيبالمعلمين ومدير التربية الاستماع للمطالب التربويين"، مستنكرا "استخدامقوات مكافحة الشغب وضرب المعلمين والمعلمات واستخدام الدخانيات لتفريغ التربويين".

وأشار إلى أن "جلسة مجلس النواب التي عقدتاليوم لم يسمح فيها لاعضاء البرلمان المداخلة والدفاع عن حقوق الكوادر التربية".

فيما طالب النائب عن ذي قار غزوان الغزي خلال الموتمر ذاته،بـ"اقالة قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاعتداء على الكوادر التربوية".

وبين "جمعنا اكثر من 50 توقيعا لإقالةقائد شرطة ذي قار على خلفية ما حدث من اعتداء بالضرب الكوادر التربوية، وان رئاسةمجلس النواب احالة الطلب إلى لجنة الامن والدفاع النيابية لاستضافته في البرلمان".