وزير الصحة ونظيره الأردني يبحثان التعاون الثنائي

2025-04-10 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الصحة، صالح الحسناوي، مع نظيره الأردني، فراس الهواري، اليوم الخميس، العلاقات بين العراق والأردن في المجال الصحي والتعاون الثنائي.وذكر بيان لوزارة الصحة الأردنية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة فراس الهواري، استقبل وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي الذي يزور المملكة للمشاركة باجتماعات الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التي تعقد غدًا الجمعة في العاصمة عمّان".وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا العلاقات الأردنية العراقية في المجال الصحي وأكدا على عمق هذه العلاقات ومتانتها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".