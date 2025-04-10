2025-04-10 21:45:05 - المصدر: ايشان

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من استغلال تظاهرات التربويين وموظفي الخدمات والعمال والحقوقيين، المطالبين بتعديل رواتبهم، داعياً إلى إصلاح وصفه بـ “الشامل والمركزي”. وكتب المالكي تغريدة عبر منصة “إكس” تابعتها “إيشان”: “نتضامن مع مطالب التربويين وموظفي الخدمات والعمال والحقوقيين في تعديل رواتبهم، وندعو إلى إصلاح شامل ومركزي لسلم الرواتب بما يراعي قدرات الدولة”. […]

ظهرت المقالة “الرسالة وصلت”.. المالكي يحذّر من اختراق تظاهرات التربويين: نخشى من استغلالها أولاً على ايشان.



