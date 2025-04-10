2025-04-10 21:45:05 - المصدر: ايشان

منذ حادثة اغتيال القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي وشقيقه أثناء احتجاجات تشرين، لغاية اليوم، ما تزال تداعيات “حادثة الإسعاف” تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار في محافظة ميسان. وبين الحين والآخر، يعود الاستهداف، إلى الواجهة، حيث تحول هذا الملف من القادة الكبار في صفوف التيار الصدري وعصائب أهل الحق، إلى مجاميع مسلحة، تعمل […]

ظهرت المقالة تداعيات “إسعاف العلياوي”.. خوف من تفاقم عمليات الاغتيال واستهداف المقار الأمنية في ميسان أولاً على ايشان.



