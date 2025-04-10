2025-04-10 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، أن المرجعية الدينية تطالب بالعدالة الاجتماعية وتقف مع إنصاف جميع المواطنين، مشددا على ضرورة تجنب الإخلال بالنظام الاجتماعي العام وقطع الطريق.وقال الشيخ اليعقوبي رداً على استفسار بشأن تظاهرات الكوادر التربوية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المرجعية الدينية تطالب بالعدالة الاجتماعية وتقف مع إنصاف جميع المواطنين، ويجب على المواطنين مراعاة القوانين وتجنب الإخلال بالنظام الاجتماعي العام وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد سوءاً من الأعداء في الداخل والخارج".وتابع: " وذلك بأن تناقش أي مطالب أو مشاكل من قبل ممثلي المحتجّين مع لجان مختصة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة للنظر فيها والخروج بنتائج تطابق حقوق وواجبات الجميع".



